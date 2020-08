"Loano è sporca ed è territorio di risse": il gruppo di minoranza LoaNoi attacca l'amministrazione comunale

"Fate un esperimento: fermate un qualsiasi turista in vacanza e chiedetegli di Loano. La risposta sarà sempre la stessa: Loano è bella, peccato sia sporca e maltenuta. Ma, se interroghiamo l'amministrazione, la risposta è costantemente di senso opposto: va tutto bene. L'amministrazione non vede, non sente e non parla". Questo l'attacco del gruppo di minoranza LoaNoi.

"Non si accorge nemmeno come la famosa "movida" loanese stia diventando terreno di risse e violenti pestaggi nei confronti di ragazzi indifesi, come riferito dagli organi di stampa per una fatto accaduto a fine Luglio (assolutamente nulla contro la stragrande maggioranza dei giovani, sia ben chiaro). Chiediamo sia all'amministrazione che alle associazioni di categoria rappresentative di tutte le attività economiche locali, di rompere il silenzio e prendere posizione sulla vicenda, affinché il legittimo desiderio dei giovani per il divertimento non diventi terreno di conquista per teppisti e maleducati, eventualmente valutando la possibilità di costituirsi parte civile nel processo contro l'autore del pestaggio per danno di immagine".

"Allo stesso modo, ci auguriamo non emerga dalle indagini in corso che questo personaggio sia alle dipendenze di attività economiche presenti sul nostro territorio, in quanto sarebbe un ulteriore danno d'immagine. Inoltre, non è altresì accettabile vi siano ex rappresentanti di passate amministrazioni che cerchino ogni volta di minimizzare e alleggerire la gravità dell'accaduto. Ricordiamo che non più tardi di 20 giorni fa un giovane addetto al guardianaggio di una spiaggia è stato accoltellato da una banda di balordi - prosegue la minoranza - Il tutto sempre nel silenzio dell'amministrazione e delle telecamere di videosorveglianza (spesso i cittadini ci chiedono se funzionano) forse troppo impegnata nel seguire la crociata lanciata dal vicesindaco leghista contro le moschee abusive".

"Le soluzioni ci sono e le abbiamo spesso suggerite: istituzione di un tavolo permanente sul commercio e le attività turistiche; istituzione dei comitati di quartiere(da non confondere con le ronde); ripristino del tavolo sulla sicurezza, anche in virtù degli ultimi avvenimenti, da quasi 2 anni caduto inspiegabilmente nell'oblio; maggiori controlli delle forze dell'ordine. La percezione della sicurezza passa anche da una presenza piu assidua delle Istituzioni nelle vicende quotidiane: essere silenti può far intendere ai malintenzionati che a Loano sia tutto permesso" conclude il gruppo LoaNoi.