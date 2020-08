Regionali 2020, corsa ai voti in Val Bormida: chi raccoglierà l'eredità di Ardenti?

Escluso per strategia dalla lista dei candidati della Lega in corsa per le prossime elezioni regionali. Come confermato alla nostra redazione dal diretto interessato (LEGGI QUI). Nella passata tornata elettorale, quella del 2015, il cengese Paolo Ardenti aveva ottenuto 2.242 preferenze.

Un'eredità importante, difficile da raccogliere, che potrebbe cambiare in modo significativo gli equilibri in Val Bormida. Ancor prima dell'ufficialità infatti, una domanda aveva preso campo nei vari ambienti politici. Il carico di voti valbormidese portato in dote da Ardenti dove finirà?

Resteranno in casa Lega? Oppure coinvolgeranno su qualche altro candidato della coalizione di centrodestra? La logica direbbe di barrare la prima opzione. Ossia verso Maria Zunato, candidata alle prossime regionali dal 'Carroccio' nel savonese assieme a Stefano Mai, Roberto Sasso del Verme, Brunello Brunetto e Maria Maione.

La situazione però potrebbe evolversi verso altre direzioni. Due le figure in prima linea: Angelo Vaccarezza (Toti presidente), originario di Loano, ma ben radicato anche in Val Bormida dove gode di grande popolarità e il giovane Francesco Garofano, candidato nelle fila di Fratelli d'Italia.

Senza dimenticare Fabrizio Ghione (Liguria Popolare) e Caterina Garra, candidata nella lista "Toti presidente".