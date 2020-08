Savona e il dibattito negato a Sansa. Toti: "Forma di vittimismo congenita. Se non riesce a chiedere una piazza la vedo lunga a governare la Regione"

"Sansa ha una forma di vittimismo congenito". Non le ha mandate a dire al suo rivale Ferruccio Sansa, Giovanni Toti, che ha incontrato e presentato i candidati savonesi della sua lista alle elezioni regionali in piazza Sisto (Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Lorenza Giudice, Patrizia Lanfredi e Caterina Garra) a Savona e i commercianti nella sede di Confcommercio in corso Ricci. Il candidato presidente si è infatti soffermato sul tema legato al diniego del comune di Savona sul dibattito organizzato dal suo primo avversario che si doveva svolgere sabato pomeriggio nella piazza comunale.

"A me hanno negato le piazze diverse volte negli anni e abbiamo dovuto cambiare - ha proseguito Toti - Hanno sbagliato a chiedere la piazza, la domanda, i piani di sicurezza e mobilitazione e non gli è stata data dagli uffici. Può succedere ma non ne farei un tema da campagna elettorale anche perché l’unica cosa che il fatto dimostra è l’incapacità anche solo di chiedere una piazza. La vedo lunga a governare una Regione”.

"La nostra non è una campagna elettorale vera e propria, dopo 5 anni ci presentiamo con molti degli stessi candidati e non promettiamo cose diverse fatte fine ad adesso, concretizzeremo il nostro percorso sui progetti avviati. Programmeremo poi nei prossimi mesi il Recovery Found, il Por Fesr, speriamo nei fondi di sviluppo e coesione, quello si apre adesso è un quinquennio importante per il nostro territorio" ha spiegato il candidato presidente in Confcommercio.

"Il Coronavirus non ha semplificato le cose e crediamo di aver capito le esigenze, non ho avuto nessuna timidezza nel chiudere le scuole, così come non c'è bisogno di un terrorismo continuato sul Covid. Non credo che lo sconfiggeremo affamando il paese ma con politiche di prudenza. Abbiamo svolto un ruolo fondamentale come Regione in questi mesi e ci siamo reciprocamente sostenuti" specifica Toti.

"Il tema del terziario sono le sfide dei prossimi decenni, insieme all'infrastrutturazione del paese che sarebbe stata più rapida se gestita dalle regioni. Savona è una provincia dove si sviluppano i primi barlumi di futuro, a Vado si è svolto un piccolo miracolo italiano, oggi e una zona forte di riconversione industriale, lo scalo vadese è il più moderno del Mediterraneo" ha concluso il candidato presidente alle elezioni regionali.