Servizi, Niero (PD): "Sanità, pubbliche assistenze, trasporti, ciclo idrico e dei rifiuti devono essere gestiti dal pubblico"

Sanità, pubbliche assistenze, trasporti, ciclo dei rifiuti e ciclo idrico. Sono i servizi uno dei temi sui quali incentra la sua attenzione il candidato del PD, Massimo Niero, in questa campagna elettorale.

Servizi i quali, per il candidato a sostegno di Ferruccio Sansa, devono restare a piena disposizione dei cittadini. E la strada per farlo dev'essere quella di una gestione pubblica: "L'impegno che mi propongo è nel mantenere e preservare quelli che sono i servizi imprescindibili alle persone, che ne siano garantite l'erogazione e la gestione da parte del pubblico, perché in un momento come questo dove le persone si trovano smarrite credo sia necessario che lo Stato, le regioni, le province ed i Comuni sia fondamentale restino vicino ai loro cittadini".

Pubblico che significa per Niero una molteplice garanzia: "Penso che sia doveroso garantire loro che questi servizi, non solo la sanità e le pubbliche assistenze ma anche il ciclo dei rifiuti, quello idrico integrato e il trasporto locale, siano gestiti ed erogati dal pubblico, il quale costituisce una forma di garanzia di economicità, efficienza e di risparmio per gli utenti".

Questo è però solo uno dei punti di partenza per la coalizione guidata dal giornalista scelto da PD e Movimento 5 Stelle. Gli argomenti sono diversi e alla base dell'equità: "La nostra campagna elettorale può basarsi sul vuoto assoluto lasciato da questa giunta su tanti temi. Penso anche al turismo, oltre ai temi già citati. Noi siamo per per mettere sullo stesso piano tutti i cittadini, non per fare cittadini di serie A e di serie B ed è un punto comune a tutti i candidati scelti nella nostra coalizione".

Candidati che rappresenteranno tutto il territorio della provincia savonese: "Mi voglio complimentare con la federazione provinciale per aver gestito in maniera ottimale le candidature, per la corretta rappresentanza di tutti i territori e tutte le sensibilità politiche, e per aver dimostrato che questo non è un partito dove tutti litigano ma un partito vicino alle persone e che ne vuole risolvere i problemi".