Specialità al Santa Corona, Scosceria (FdI): "Necessario salvaguarda ginecologia, neurochirugia e ortopedia per mantenere il DEA di Seconod Livello"

Sono molte le battaglie che il ponente savonese negli ultimi anni ha condotto a difesa della sua sanità e del suo ospedale "principe", ossia il Santa Corona di Pietra Ligure.

La "guerra" però può dirsi tutt'altro che chiusa, e quello della preservazione del D.E.A. di Secondo Livello per il nosocomio pietrese è argomento che il candidato di Fratelli d'Italia alle prossime Regionali, l'avvocato Renato Scosceria, intende portare al centro del dibattito politico. Partendo ovviamente dalle sue importanti specialità.

"Il 26 agosto si dovrebbe tenere una riunione riguardante il reparto di ginecologia ed ostetricia per il quale il tentativo, aldilà delle obbiettive carenze di medici e personale, è quello di smantellarlo - afferma Scosceria -. Sono già stati tolti gli ambulatori, che a mio avviso è qualcosa di molto grave perchè la donna si approccia molto più facilmente all'ambulatorio e non all'ospedale, ma questa resta una specialità da difendere".

Altre due specialità cruciali per l'ospedale sono neurochirurgia e ortopedia. Sul primo il candidato interviene così: "Vorrei che fosse preservato anche il reparto di neurochirurgia, un reparto di eccellenza retto da un ottimo facente funzione, la dottoressa Gaggetti, però per l'importanza che ricopre sul territorio credo sia momento di metter mano ad un primario vero. Anche perchè questo reparto è indissolubilmente legato al D.E.A. di Secondo Livello, e che non sia completo come organico è un D.E.A. azzoppato".

Anche sull'ortopedia le idee del candidato a fianco di Giovanni Toti sono chiare: "Dall'1 ottobre l'attuale primario, il dottor Burastero, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili per trovare nuove strade. Anche questo reparto è legato, come quello precedente, alla valutazione della categoria dell'ospedale. Inoltre vi è una tradizione storica, dove fin dai tempi del dottor Spotorno si è arrivati a un livello non nazionale ma bensì internazionale. Pure questo è da difendere coi denti e con le unghie".

Tema su cui l'avvocato Scoscerai gioca la sua partita è quello della formazione. Quella dell'immediato post studi dell'obbligo e non solo: "Insisto molto sui giovani che escono diplomati dalle medie superiori. Hanno una buona preparazione teorica, e non lo metto in dubbio, però mancano di pratica. Mi piacerebbe molto l'idea che la Regione organizzasse sempre più corsi di formazione professionale per inserirli nel mercato del lavoro già pienamente formati sotto entrambi gli aspetti, teorico e pratico. Questo andrebbe poi esteso a soggetti esodati e disoccupati per dare un senso alla domanda di lavoro che queste persone possono presentare. Quindi non elemosine e incentivi 'ad horam' che lasciano il tempo che trovano, ma corsi a carico della Regione con queste finalità".

"Questi sono alcuni dei temi per i quali ho scelto di scendere in campo tra le fila di una destra politica forte, libera e coraggiosa, senza se e senza ma. Una destra mai col PD e con la sinistra, a nessun livello politico o amministrativo" conclude Scosceria.