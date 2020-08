Savona, padre Piergiorgio Ladone lascia dopo 21 anni la parrocchia di San Pietro

Padre Piergiorgio Ladone lascia dopo 21 anni la parrocchia di San Pietro a Savona, affidata alle cure dei Padri carmelitani: è stato infatti nominato priore del Santuario di Gesù Bambino ad Arenzano. Al suo posto, reduce dalla missione in Repubblica centrafricana, arriverà padre Enrico Redaelli che nella comunità di via Untoria ricoprirà quindi il ruolo di parroco dopo esserne già stato “vice” dal 2008 al 2011, coadiuvando proprio padre Piergiorgio.

L’avvicendamento rientra nelle ultime nomine relative a superiori, formatori e uffici della Provincia ligure dei carmelitani scalzi per il triennio 2020-2023 decise dal Consiglio provinciale lo scorso 17 agosto ad Arenzano, in seguito al Capitolo dell’Ordine svoltosi a Bocca di Magra dal 20 al 25 luglio scorsi. Padre Ladone saluterà la comunità parrocchiale sabato 19 settembre ricordando anche i suoi 50 anni dei suoi primi voti religiosi, ma rimarrà al servizio della parrocchia fino all’ingresso ufficiale di padre Redaelli, in programma circa un mese dopo, sabato 24 ottobre.