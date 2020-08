Enpa soccorre un pullo di assiolo a Cairo Montenotte (FOTO)

Continua fino allo sfinimento il recupero di fauna selvatica ferita, malata o in difficoltà da parte dei volontari della Protezione Animali savonese in tutta la provincia di Savona, nella spasmodica attesa che la Regione Liguria, analogamente a quanto già fatto da molte altre regioni, lo organizzi con un servizio pubblico o privato convenzionato con risorse adeguate all'emergenza.

Ieri i volontari dell’Enpa hanno soccorso in via Recoaro a Cairo Montenotte un dolce e spaventato pullo di assiolo, che sarà allevato fino all’autosufficienza e poi rimesso in libertà in una zona vicina al ritrovamento.

"Il suo salvataggio costerà soldi, in gran parte spesi dall’associazione, poiché i contributi che riceve dalla Regione Liguria coprono meno del 30% delle spese sostenute" sottolineano dalla Protezione Animali savonese.