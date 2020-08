Covid-19, aumentano lievemente i casi in Liguria (+12): nessun decesso

Aumentano lievemente i casi di positività da Covid-19 in Liguria nelle ultime 24 ore. Questi i dati aggiornati: casi totali da inizio emergenza 10.683 (+12). Di cui 1.389 individuati da screening e 9.294 in pazienti sintomatici.

Attualmente positivi 1.389 (+8): 24 (+2) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva/ UTI, +0) e 389 in isolamento domiciliare (+10).

Nuovi positivi: 2 Asl 1 (contatti di caso confermato); 1 Asl 2 (contatto di caso confermato); 3 Asl 3 (1 rientro viaggio estero, 2 screening accesso ospedale); 6 Asl 5 (2 screening accesso ospedale, 1 rientro viaggio estero, 3 segnalazioni dipartimento di prevenzione).

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone. Guariti non più positivi 7.723 (+4); deceduti = 1.571 (+0); tamponi 225.756 (+1.562).

Questa la situazione degli ospedalizzati: Asl 1 = 3; Asl 2 = 9; San Martino = 3; Gaslini = 2; Asl 4 = 1; Asl 5 = 6.

Attualmente positivi per residenza: Imperia = 72 (+0); Savona = 222 (-1); Genova = 808 (+2); La Spezia = 91 (+5). Fuori regione = 66 (+2). Altro o in fase di verifica = 130 (+0).

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.267. Nel dettaglio: Asl 1 = 107; Asl 2 = 283; Asl 3 = 396; Asl 4 = 142; Asl 5 = 339.