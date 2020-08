Il Battistero Paleocristiano e il Museo Diocesano di Albenga premiati su TripAdvisor

Il Museo Diocesano e al Battistero Paleocristiano nella piazzetta dei Leoni di Albenga hanno recentemente vinto il premio Travellers' Choice Best of the Best 2020.

I Travellers’ Choice awards del 2020 sono basati su un rendimento complessivo del periodo di riferimento (l’anno solare 2019) stilato da Tripadvisor.

Afferma il sindaco Tomatis: “Mi fa estremamente piacere apprendere che il Museo Diocesano e il Battistero Paleocristiano di Albenga abbiano ricevuto questo importante riconoscimento, soprattutto perché si tratta di un premio che arriva direttamente dai visitatori dello stesso, dai turisti che, attraverso le loro recensioni, decretano il vincitore. Albenga ha un patrimonio artistico e culturale importantissimo che la nostra amministrazione intende continuare a valorizzare e far conoscere anche grazie alla collaborazione di preziose realtà come quella della Fondazione De Mari che promuove le eccellenze del territorio della provincia di Savona, sostenendone la crescita e lo sviluppo. Saremo felici in un prossimo futuro di poter consolidare ancor più il rapporto con la Fondazione magari organizzando un CdA della stessa proprio sul nostro territorio”.