Europa League e Champions: verso l’atto finale

Con la finale di Europa League, conquistata dall’Inter di Antonio Conte assistiamo al ritorno di una squadra italiana tra le grandi d’Europa. Il merito è da dividere in parti uguali tra squadra e società, che durante le ultime due stagioni ha avuto il coraggio di fare investimenti importanti, portando un campione come il belga Romelu Lukaku, il quale già al primo anno in nerazzurro si è facilmente inserito nelle linee d’attacco della squadra nerazzurra. La finale di Europa League, vedrà quindi protagoniste da una parte l’Inter che torna protagonista in Europa dopo un lungo periodo di assenza e del Siviglia, con il club spagnolo che naturalmente parte da favorito in ottica di quote con 888sport scommesse trattandosi della squadra che in assoluto ha vinto più titoli in questa manifestazione. In effetti sono state ben cinque le vittorie, di cui tre ottenute consecutivamente proprio durante gli ultimi 10 anni, l’ultima durante l’edizione 2015-2016.

Il dominio spagnolo in Europa League con Siviglia e Atletico Madrid

Le ultime tre edizioni sono state vinte invece dal Manchester United di Mourinho, dall’Atletico Madrid di Simeone e dal Chelsea, durante la scorsa stagione, quando in panchina c’era il tecnico toscano, Maurizio Sarri. Una coppa che visti anche i protagonisti in campo, parla anche un po’ italiano, ma questo in termini statistici fa poca differenza. Balza invece agli occhi, facendo un discorso più ampio, l’assenza di formazioni inglesi sia per quanto riguarda la finale di Europa League, sia per quanto concerne la Champions League. Lo scorso anno era arrivato in finale contro il Chelsea, l’Arsenal di Emery, che aveva incontrato sulla sua strada anche il Napoli di Carlo Ancelotti. Fu un derby tutto inglese, proprio come per la finale di Champions League, disputata a Wembley, tra il più quotato Liverpool e il Tottenham di Mauricio Pochettino ed Harry Kane. Questa volta invece tocca a una formazione italiana, una spagnola e presumibilmente una tedesca e una francese, giocarsi queste due importanti finali di coppe europee che daranno poi l’accesso alla Supercoppa europea della prossima stagione.

La finale di Champions per un posto nella storia di questa competizione

Bayern Monaco (o Lione) e PSG si sfideranno a Lisbona per questa insolita Final Eight di Champions League, dove dai quarti di finale in poi si è giocato a gara secca. Le piccole speranze italiane si sono infrante durante i minuti di recupero quando la formazione parigina ha preso in mano la situazione e dimostrato il suo reale potenziale, mentre durante la prima parte della gara aveva giocato una partita non eccezionale, almeno in termini di finalizzazioni, con l’asso Neymar Jr. estremamente sciupone e svogliato sotto porta. Alla lunga però le qualità del PSG sono emerse, proprio come nella gara che ha visto il Barcellona di Suarez e Messi, crollare sotto i colpi di Robert Lewandowski e soci. Il Bayern Monaco ha vinto 8-2 mostrando una condizione atletica e mentale di livello superiore, cosa che potrebbe impensierire anche il PSG, che non è del tutto abituato a giocare questo tipo di partite, men che meno a porte chiuse come avverrà per questa finale.