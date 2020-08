Vado Ligure, a Villa Groppallo prima tappa della rassegna "Voxonus Festival 2020"

Venerdì 28 agosto, alle 21.15, nei giardini di Villa Groppallo a Vado Ligure è in programma il primo concerto 2020 della prestigiosa rassegna musicale “Voxonus Festival - Dalle Alpi al Mare” che ha raggiunto la sua IX edizione. Con il programma crossover “Across Duo, the best of...” caratterizzato da una spiccata connotazione barocca -cifra stilistica del festival- la formazione composta da Claudio Gilio, viola, ed Enrico Pesce, pianoforte e arrangiamenti, creerà un’atmosfera unica e ricercata. Un viaggio tra generi musicali diversi, epoche e stili che si fondono insieme nella magia del giardino della villa.

Il programma che inaugurerà la rassegna prevede l'esecuzione delle più celebri e amate composizioni dell'Across Duo. La formazione si distingue sulla scena nazionale per l’originalità di una proposta che partendo da citazioni della musica del ‘700 percorre la via del jazz e lambisce il pop coprendo una vasta gamma di interessi del pubblico. "È con grande piacere che l'amministrazione ha coinvolto il primo concerto del Voxonus Festival all'interno della rassegna Musica in Villa, che sta riscuotendo un notevole successo in un periodo tutt'altro che semplice. La collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Savona e con le realtà produttive del territorio continua anche dopo Musica in Porto". Così Monica Giuliano, sindaco di Vado Ligure. Malgrado le difficoltà incontrate in questi mesi a causa dell’emergenza sanitaria, la volontà di riprendere un percorso culturale tra Liguria e Piemonte non è mai venuta meno, tanto da arrivare a presentare importanti novità: Voxonus Festival approda infatti per la prima volta a Vado Ligure, proseguendo un progetto culturale in sinergia con l’Amministrazione comunale e con le realtà economiche del territorio da sempre vicine alle attività dell’Orchestra Sinfonica di Savona.

Per partecipare alla serata è consigliata la prenotazione al numero 019.824663 o inviando una mail a ufficiostampa2@orchestrasavona.it.

Programma completo su https://orchestrasavona.it/category/programmi/ e sulle pagine social.

Ingresso gratuito. I concerti si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa sanitaria in vigore. Si invitano pertanto gli spettatori a garantire l’utilizzo dei DPI nel rispetto di se stessi e del prossimo.