Varazze ha festeggiato San Bartolomeo

Lunedì 24 agosto 2020, anche in tempo di pandemia, la Confraternita di San Bartolomeo di Varazze, ha degnamente festeggiato il proprio Patrono con una liturgia che non ha lasciato nulla al caso, confermando l'efficienza di una perfetta organizzazione guidata come sempre da Simone Prato, "la voce di Nataliele".

Infatti, dopo il triduo all'interno della chiesa, l’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, cittadini e ospiti hanno potuto assistere alla S. Messa solenne "en plein air", nel prospiciente giardino delle ex suore Boschine, in opportuno distanziamento, officiata da padre Alberto Casella da Imperia (O.P), assistito da padre Daniele Mazzoleni (O.P.), Priore del Convento di San Domenico Varazze.

Una intensa manifestazione di fede ha accompagnato lo svolgersi della cerimonia, nel corso della quale, il priore della Confraternita, Gianmario Molinari, ha annunciato l'entrata nella stessa di tre nuovi confratelli, ringraziando autorità confraternite e fedeli per la loro numerosa e preziosa presenza.

Privati della processione che ogni anno porta lungo le vie del Rione Solaro la cassa processionale di San Bartolomeo, opera del Maragliano, i confratelli hanno dato il via alla cerimonia liturgica con un piccolo corteo uscito dalla chiesa, poi riformatosi a conclusione dell'Ufficio Sacro, in un nostalgico, accennato ricordo della processione, che si spera possa effettuarsi l'anno prossimo, con il "Covid-19 steso al tappeto ...".

I festeggiamenti per San Bartolomeo si sono conclusi con la S. Messa vespertina delle ore 20:45, officiata dal Parroco di S. Ambrogio, don Claudio Doglio, il quale, a conclusione la cerimonia ha benedetto la statua della Madonna, Nostra Signora di Caravaggio, recentemente restaurata a spese della Confraternita.