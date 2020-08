Sanità, Brunetto (Lega): "Finché esisterà il Covid-19, le cose all'interno degli ospedali non potranno essere come prima"

" Finché esisterà il Covid-19, le cose all'interno degli ospedali non potranno essere come prima ". Così il dottor Brunello Brunetto, candidato savonese alle prossime elezioni regionali con la Lega, in merito alla organizzazione delle strutture ospedaliere in epoca di coronavirus.

"Prima dell'inizio dell'epidemia, noi andavamo e venivamo dai nostri ospedali perché eravamo un'unica popolazione - spiega Brunetto -. In questo momento abbiamo i pazienti Covid positivi che necessitano di ricoveri in apposite sedi e di percorsi distinti dagli altri, abbiamo i negativi che quindi possono tranquillamente girare su percorsi standard normalmente a loro dedicati. Poi, in Pronto Soccorso arriva un paziente con sintomi riconducibili al coronavirus e questo paziente che ha febbre, tosse, difficoltà respiratorie è un 'sospetto': andrà collocato in una terza area finché il tampone non dirà se è positivo o negativo. Poi arrivano i pazienti con altre patologie: fratture, appendiciti acute, altri problemi cardiologici che non hanno sintomi riconducibili al Covid-19. Quei pazienti sono i cosiddetti 'pazienti grigi', devono stare in un'ulteriore area con percorsi distinti finché il tampone non ci dira se sono positivi o negativi".