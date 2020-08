Tovo San Giacomo ha ricevuto Giovanni Toti, il sindaco Oddo: "Visita molto gradevole" (FOTO)

"Insieme a Diego Rubado e Luciano Cesio ho sottoposto al presidente quelle che sono le priorità del territorio sulle quali l’Amminsitrazione sta lavorando e per le quali è necessario l’intervento della Regione: dissesto del territorio con gli abitati da consolidare di Bardino Nuovo e Bardino Vecchio sul quale sarà redatto a breve un nuovo progetto organico; il riassetto fluviale del torrente Maremola già in parte finanziato proprio dalla Regione; le somme urgenze alluvionali ancora in atto e da finanziare" ha spiegato il primo cittadino sulla propria pagina Facebook.

"Dopo i saluti istituzionali in piazza Don Pino Zunino, la prima tappa è stato il cantiere del RUEV a Bardino Vecchio dove le vecchie scuole elementari sono in fase di profonda ristrutturazione e a breve diventeranno sede della Protezione Civile e due alloggi a canone moderato. Prima di fare un salto davanti al Monumento al Cristezzante la cui nuova piazza è in fase di realizzazione, c’è stato il tempo di far visita - non programmata - al Ristorante Bergallo ed alla sua titolare Rosanna. Qua il presidente ha promesso una prossima visita, ma per i ravioli" ha continuato Oddo.