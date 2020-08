Coronavirus, 37 nuovi contagi nelle ultime ventiquattr'ore. Sono 3 gli ospedalizzati in più, ancora vuote le terapie intensive

Sono 37 i nuovi casi giornalieri di positività al Sars-CoV2 in Liguria nelle ultime ventiquattr'ore, con gli ospedalizzati nelle strutture delle cinque Asl che aumentano di tre unità rispetto a ieri (26). Il totale degli attualmente positivi sale però di 19 unità (1.430 persone) per effetto di 19 persone dichiarate guarite. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 230.312 (+2.213)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.761 (+37)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.414 (+19)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 9.347 (+18)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.430 (+19)

Casi per provincia di residenza

Imperia 77 (+4)

Savona 204 (-7)

Genova 828 (+7)

La Spezia 116 (+10)

Residenti fuori regione / estero 72 (+2)

Altro / in fase di verifica 133 (+3)

TOTALE 1.430 (+19)

Ospedalizzati: 26 (+3)

Asl1 2 (-)

Asl2 8 (+1)

Policlinico San Martino 1 (-1)

Gaslini 2 (0)

Asl4 globale 2 (-)

Asl5 10 (+2)

Isolamento domiciliare: 432 (+15)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 7.760 (+18)

Deceduti: 1.571 (0)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 76 (+16)

Asl2 500 (+222)

Asl3 455 (-7)

Asl4 167 (+10)

Asl5 412 (+22)

TOTALE 1.610

Questo il dettaglio dei 37 nuovi positivi:

- 5 ASL 1 di cui:

2 contatti di caso

2 rientri da altre regioni

1 rientro viaggio estero

- 2 ASL 2 (rientro viaggio estero)

- 17 ASL 3 di cui:

3 contatti di caso

1 rientro da altra regione

12 attività di screening

1 Rsa

- 13 ASL 5 di cui:

9 contatti di caso

1 rientro da altra regione

3 attività di screening

Si precisa che la specificazione della ASL sopra, non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.