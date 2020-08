Noli, lavoro intenso della polizia locale: sequestrati capi d'abbigliamento contraffatti

Nell'ambito delle azioni di contrasto al commercio abusivo su area pubblica poste in essere dal comando di Polizia locale di Spotorno Noli, in attuazione del progetto "Spiagge Sicure 2020", sono stati predisposti durante questa stagione estiva mirati servizi volti alla prevenzione e repressione delle violazioni amministrative e penali in materia di commercio abusivo ambulante.