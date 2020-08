Savona, autorimessa prende fuoco in località Maschio: mobilitati i vigili del fuoco

AGGIORNAMENTO ORE 13.39: Le fiamme sono divampate all'interno dell'autorimessa nella quale erano presenti un trattorino e una motozappa. Nessuna persona è rimasta ferita. Sono in corso le operazioni di bonifica. Ancora in via di accertamento le cause dell'incendio.

Incendio autorimessa nella tarda mattinata odierna in località Maschio (zona stazione), frazione nel comune di Savona.

L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata odierna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

Secondo quanto riferito, all'interno del box ci sarebbero alcuni mezzi agricoli. Tra cui almeno un trattore.