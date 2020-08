Incidente questo pomeriggio intorno alle 16.30 a Varazze nei pressi della via Aurelia, dove due scooter si sono scontrati per cause non ben accertate con entrambi i conducenti che hanno avuto necessità delle cure dei sanitari.

Sul posto si sono recati i militi della pubblica assistenza che hanno provveduto a trasportare i due feriti, un ragazzo e un uomo adulto non in condizioni gravi, in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona.