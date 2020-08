Albisola, il 28 agosto spettacolo teatrale "Terra Madre" presso il Parco dell’Accoglienza

Venerdì 28 agosto, presso il Parco dell’Accoglienza ad Albisola, sarà in programma lo spettacolo teatrale Terra Madre, a cura del Circolo Culturale Madness, dedicato alla terra d’Africa e ai suoi popoli, al fascino della sua natura e della sua cultura e alle contraddizioni, ai problemi mai risolti, ai drammi che la lacerano da sempre. Un viaggio immaginario fra le carovane dei mercanti e dei migranti che attraversano il Sahara fino alle coste del Mediterraneo, fra le bellezze della savana e la crudeltà della guerra combattuta dai bambini-soldato, tra lo sfruttamento, la fame e la povertà. Sulla scena un cercarsi, un rincorrersi, un incontrarsi, un lasciarsi di nuovo in una fluida coreografia che è inframmezzata da un dialogo forte e ironico mai banale e l’apparire e il muoversi di costruzioni scenografiche di barche, alberi, animali e maschere. Il viaggio si chiude con un messaggio di speranza: un volo là, dove finisce l’arcobaleno.

La regia e drammaturgia dello spettacolo sono di Daniela Balestra. Aiuto regia: Laura Masio e Federico Ferrando; scenografia: Alessio Tessitore e Maria Rosa Varaldo; ricerca sonora: Claudio Baseotto e Daniela Balestra; costumi: Claudia Sorasio.

Il Parco è raggiungibile in auto e dotato di ampio parcheggio. Sarà possibile assistere allo spettacolo seduti per terra, per cui è consigliabile portare con sé coperte o asciugamani da stendere sul prato. Nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e dell’ultima ordinanza del Ministero della salute del 16 agosto, si ricorda che dalle 18.00 alle 6.00 anche all’aperto è obbligatorio indossare la mascherina, in caso di assembramenti di persone.

Gli altri eventi della settimana

Giovedì 27 agosto, ritrovo piazza Cairoli, ore 21.00

Torce e lanterne

Escursione in notturna alla luce di torce e lanterne, lungo il Sentiero azzurro di Ellera. L’escursione si conclude con un laboratorio per la costruzione di lanterne.

Da giovedì 27 a sabato 29 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Onward oltre la magia”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Sabato 29 agosto, Villa Gavotti, visite ore 10.00/11.00/12.00 e 15.00/16.00/17.00, ritrovo 15 minuti prima della visita, in largo Gavotti (presso casello autostrada)

A Villa Gavotti con il FAI

Visita guidata a cura di Fai Delegazione di Savona del giardino e di alcune sale di villa Gavotti della Rovere, considerata una delle più belle ville italiane del ‘700, magnifico esemplare del cosiddetto “barocchetto genovese”.

Domenica 30 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Bancarella

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica, a cura di Consorzio Promotur.