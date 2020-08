Rossetti attacca Toti: "Fugge dal confronto con Sansa sui temi perché teme di perdere consenso" (VIDEO)

Il candidato del Partito Democratico Pippo Rossetti al consiglio regionale va all'attacco di Giovanni Toti, accusandolo di voler fuggire da un confronto sui temi e sui programmi: "Siamo abituati agli spot televisivi di Toti, addirittura la Viale ha rivendicato di aver tolto il ticket mentre c'è una legge dello stato che lo prevede e la Liguria è l'ultima regione ad averlo fatto - spiega Rossetti -. Ho l'impressione che il Covid, e la stagione di ferie, riducano il dibattito in quanto a contenuti: le persone non dovrebbero votare Toti perché lo vedono sempre in televisione e ha un atteggiamento sempre rassicurante, ma dovrebbero votare chi ha un disegno forte per la Liguria, di cambiamento e di innovazione".

"Abbiamo la necessità di rilanciare lì'economica, di sviluppare l'industria pulita, il porto, le infrastrutture e le attività turistiche - prosegue il candidato del Pd -; dovremmo per questo aprire un dibattito sui contenuti, e chiarire cosa ciascuno intende fare nei primi 100 giorni se diventasse presidente della Regione Liguria. Fuggire da questa dimensione di confronto non è solo una tattica legata al fatto che i sondaggi danno Toti in vantaggio e quindi potrebbe rischiare di perdere consenso, ma un vero e proprio ritirarsi da quelle questioni per cui è necessario mettere le mani nel piatto per dire cosa si vuol fare. Io invito quindi tutti i liguri a verificare quali sono i progetti di ciascuno e cosa si è fatto fino a ora per risolvere le criticità del nostro territorio".

Per Rossetti il candidato presidente della Regione per il centrodestra è solito scaricare sul governo le responsabilità rispetto alle questioni complesse, che necessiterebbero invece una sua presa in carico, a partire dalla riaperture delle scuole: "Ovviamente il paese ha bisogno di far ripartire la scuola - puntualizza Rossetti -. Abbiamo la necessità di sviluppare un progetto per i giovani, per cui ogni ragazzo abbia la possibilità, sulla base delle proprie attitudini, di capire cosa voler fare quando sarà grande. Toti continua in questo senso a dimostrare di voler scappare dai problemi: ma cosa doveva fare e perché non lo ha fatto? Il trasporto scolastico, ad esempio, è responsabilità dei Comuni e delle Città Metropolitane, quindi la Regione avrebbe dovuto creare un coordinamento e approntare un finanziamento straordinario per raddoppiare le corse per i nostri ragazzi, non si tratta di ridurre le distanze di sicurezza a bordo dei mezzi così stiamo tutti nel pulmino, ma si tratta invece di tutelare la salute, ridurre i rischi del contagio, e consentire a chi ha bisogno del trasporto pubblico di fruirne in sicurezza. L'Atp ha ridotto le corse e i treni sono rimasti gli stessi della situazione pre-covid: complessivamente il servizio di trasporto pubblico è messo peggio di come fosse prima della pandemia. Toti non ha fatto nulla in proposito, non ha coordinato il trasporto su gomma con quello su ferro, e non ha provato a capire come lavorare perché le persone possano viaggiare in sicurezza. Non lo fa un po' perché dovrebbe lavorare anzi che comunicare e basta, e un po' perché occuparsi di queste questioni complicate in maniera concreta tendenzialmente, come si dice in gergo, rischia di rimanerci sotto, e di sporcare la sua immagine rassicurante. Questo è solo un esempio, ma noi abbiamo bisogno di investimenti".

"Se pensiamo poi di usare le palestre scolastiche come aule il signor Toti dovrebbe porsi un altro problema: i ragazzi e gli adulti che lì facevano attività fisica dovranno sospendere per l'intero anno scolastico? - si chiede infine Pippo Rossetti - I problemi sono grossi e nessuno ha la bacchetta magica, ma non possiamo accettare che quando c'è qualcosa che non funziona Toti dica sempre che è colpa degli altri, quando qualcosa va male lui non centra mai. Alla lunga c'è da chiedersi perché rimanga dov'è, se le questioni non sono mai sua responsabilità potrebbe anche astenersi dal fare il presidente di Regione".