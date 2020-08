Savona, Maria Zunato (Lega): "L'inaugurazione del point è stata un importante momento di socializzazione"

Terminata l'inaugurazione del point elettorale dell'Assessore Maria Zunato, quale candidata alle imminenti elezioni regionali a sostegno del Governatore Toti, ecco i primi commenti:

"E' stato un importante momento di socializzazione - Afferma l'Assessore Zunato - perchè ha travalicato le logiche elettorali: abbiamo condiviso valori, esperienze diverse tra persone appartenenti a vari settori. Privati, imprenditori, liberi professionisti, Valbormidesi, Savonesi, insomma persone da tutta la provincia che hanno voluto investire un momento del loro tempo con me, per parlare del futuro dell'intera provincia. "

"I campanilismi segnano steccati - Prosegue la Zunato - io sono per il loro superamento: la forza di questo territorio è la sua eterogeneità, le diversità vanno evidenziate, ma il lavoro va fatto insieme e per tutti, Savona capoluogo deve farsi portavoce di tutta una ricchezza che dalla riviera alle valli ha molto da raccontare, ma lo si può fare solo con progetti chiari, che non perdano di vista il focus dello sviluppo d'insieme".

" Questo è un approccio largamente condiviso da coloro che ho incontrato, ma anche dai riscontri che provengono dai sn: c'è consapevolezza della potenzialità di questa provincia ed anche che non ci si possa improvvisare, perchè sappiamo tutti che per arrivare dalla semina alla raccolta serve lavoro duro e tempo". Conclude l'Assessore e candidata Maria Zunato.