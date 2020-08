Visita a Savona dell'onorevole Carlo Fidanza, Saccone (FdI): "Cercherò di fargli comprendere le problematiche del territorio"

"Domani mattina alle 9,00 verrà in visita a Savona l'onorevole Carlo Fidanza: un vero piacere ed onore ospitarlo nella nostra bella città. Cercherò, per il poco tempo della sua permanenza, di fargli comprendere alcune delle problematiche del territorio". Così Simona Saccone, candidata savonese di "Fratelli d'Italia" alle prossime elezioni regionali.

"Ho organizzato cosi un incontro presso la sede della Confartigianato dove il Presidente Cerro gli illustrerà la situazione lavorativa dei loro iscritti - prosegue Saccone - Avrà un incontro con il presidente dell'AVIS Donzellini per parlare delle misure legate al Covid 19, di cosa può essere migliorato in un momento di emergenza nella nostra città".

"A seguire incontrerà Franco Pesce, segretario provinciale della federazione di UGL ferrovieri, la delegazione più numerosa sul territorio per la viabilità. Infine, sempre al bar Besio, incontrerà il padrone della fabbrica Besio, eccellenza unica del nostro famoso chinotto. Besio, il tutto rigorosamente 'Made in Italy'. Per me accompagnare l'onorevole Carlo Fidanza nei suoi incontri sara molto istruttivo" ha infine concluso la candidata savonese di "Fratelli d'Italia" alle prossime elezioni regionali.