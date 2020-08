Albenga tra le prime città in Italia ad adottare la segnaletica orizzontale per i parcheggi destinati a disabili specifici (FOTO e VIDEO)

Grazie alle battagliere insistenze di Max Folgore Biovi e di Salvatore Piazza, nella cittadina ingauna si registra una nuova vittoria per i disabili. La storia è lunga ed annosa: come in ogni città, anche in Albenga vi sono due categorie di parcheggi riservati ai diversamente abili: parcheggi “generici” e parcheggi destinati a specifiche persone portatrici di handicap. Molto spesso, però, quest’ultima categoria di parcheggi viene incivilmente presa d’assalto da chi non ha la titolarità per posteggiarvisi.