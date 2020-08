Albenga, continuano i sopralluoghi agli edifici scolastici in vista della prossima apertura del 14 settembre

Continuano i sopralluoghi ai plessi scolastici di Albenga e gli incontri tra Amministrazione, dirigenti scolastici, tecnici comunali e tecnici incaricati di effettuare uno studio ad hoc sugli spazi a disposizione.

Il Dirigente Scolastico, il professor Andrea Minghi, afferma: “La situazione è in continua evoluzione e sicuramente lo sarà fino al 14 settembre, ma, verosimilmente, anche dopo. Abbiamo effettuato sopralluoghi sui vari plessi anche il 14 agosto e stiamo continuando a lavorare, in collaborazione con il Comune e i tecnici incaricati di effettuare uno studio ad hoc sugli spazi a nostra disposizione, al fine di trovare la soluzione migliore ad ogni problematica. Credo che per i nostri ragazzi sia di fondamentale importanza ricominciare la scuola e, a differenza dei ragazzi più grandi che magari riescono a gestire meglio la didattica a distanza, i nostri alunni hanno bisogno di venire in classe.”

“Grazie agli interventi che il Comune ha fatto e sta facendo abbiamo trovato nuove aule e ne abbiamo adeguate altre. Adesso stiamo studiando una riorganizzazione interna degli spazi scolastici ed eventualmente lo scaglionamento degli orari di accesso ai plessi, ma sapremo di più solo prossimamente quando avremo un’idea chiara anche dei collaboratori scolastici di cui disporremo” spiega Minghi.

Conclude il dirigente scolastico:“Ci troviamo per la prima volta ad affrontare una situazione come questa, quindi il quadro cambia continuamente, ma stiamo lavorando per garantire ai nostri ragazzi di tornare a scuola nel rispetto di tutte le direttive e indicazioni ricevute”.