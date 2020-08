Da oggi è Corrado Pisani il nuovo comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga

Nella mattinata di oggi venerdì 28 agosto, ha avuto luogo, alla presenza del Capo del Compartimento Marittimo di Savona, Capitano di Vascello (CP) Francesco Cimmino, l’avvicendamento al Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano – Albenga.

Il Tenente di Vascello (CP) Camilla Ripetti Pacchini, in carica dall’ 8 settembre 2018, lascia il Comando della Guardia Costiera di Loano per essere impiegato a Roma presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

A succederle, il nuovo Comandante, Tenente di Vascello (CP) Corrado Pisani, proveniente dall’Accademia Navale di Livorno dove, dal settembre 2018, ricopriva l’incarico di docente delle materie tecnico-professionali a favore dei frequentatori dell’Istituto di formazione della Marina Militare. Nel suo discorso di commiato, il Comandante Ripetti Pacchini ha espresso un pensiero d’orgoglio e di soddisfazione per i risultati conseguiti dagli uomini e dalle donne in servizio presso il Circondario Marittimo e rivolto un ringraziamento al Capo del Compartimento Marittimo per l’attenta e saggia azione di coordinamento nel quotidiano espletamento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera lungo il territorio ed il tratto di mare di giurisdizione.

“Significativi – ha aggiunto il Comandante Ripetti Pacchini – sono stati i rapporti Istituzionali con le locali autorità, enti, associazioni e forze dell’ordine con le quali, sinergia e comunione di intenti sono stati gli ingredienti per sviluppare la promozione della cultura del mare e per rispondere, nel quotidiano, alle esigenze della comunità”.