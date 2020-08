E' ancora rebus scuola causa Covid: la Regione però delibera le festività 2020-2021

Il 14 settembre prenderà il via l'anno scolastico con ancora diversi dilemmi legati naturalmente all'emergenza sanitaria ancora in corso, i problemi legati agli spazi, la distanza dei banchi e le mascherine obbligatorie in classe per gli alunni sopra i 10 anni, ma nel frattempo sono state pubblicate dalla Regione le festività per l'annata 2020-2021.

Oltre alle classiche festività nazionali decise dal Ministero dell'Istruzione (il 1° novembre, l’8 dicembre, 25-26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, 18 marzo (Santo patrono a Savona), Pasqua e Pasquetta (4-5 aprile), 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno), la giunta regionale ha deliberato come giorni di festa il 7 dicembre, il 24, 28, 29, 30, 31 dicembre 2020 (il 27/12 è domenica), il 2-4-5 gennaio 2021 (il 3/1 è domenica) e il 1-2-3-6 aprile.

Sono previsti quindi come "ponti" quello dell'Immacolata (7-8 dicembre), non quello del 25 aprile che cade di domenica e il 1 maggio invece è di sabato.

Calendario che però presenta tutti i condizionali del caso visto che nel 2019-2020 a parte lo stop legato al Covid anche le allerte rosse e arancioni hanno condizionato l'andamento scolastico.

Sono previsti 210 giorni di lezione, con un numero minimo di 200 giorni obbligatori.

Le lezioni finiranno mercoledì 9 giugno 2021 e il termine dell’attività educativa nelle Scuole dell’infanzia invece è fissato dalla norma statale nel giorno di mercoledì 30 giugno.