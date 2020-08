Interventi urgenti nelle scuole a Savona: 230mila euro per i 4 istituti comprensivi

230mila euro per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche degli edifici scolastici di Savona in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in vista dell'inizio dell'anno scolastico previsto per il prossimo 14 settembre.

Questa la cifra stanziata a Palazzo Sisto che si è accreditato ai Servizi Gestione Edilizia Enti Locali del MIUR ed ha presentato la propria candidatura all’avviso pubblico per la concessione dei contributi di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Il comune insieme ai Dirigenti scolastici dei quattro comprensivi, dopo aver svolto alcuni incontri ha individuato tutti gli interventi necessari per i quali sono state redatte alcune schede progettuali.

Al centro la ristrutturazione dei servizi igienici, per aumentarne il numero e garantire la possibilità di sanificarli con maggiore accuratezza prevedendo, dove necessario, la sostituzione dei sanitari ed eventuali opere impiantistiche oltre alla rimozione e il rifacimento delle pavimentazioni e dei rivestimenti delle pareti;

la revisione / sostituzione degli infissi interni ed esterni, per garantire sicurezza, coibentazione termica ed acustica degli ambienti interni con la possibilità di aprirli sistematicamente per arieggiare le aule;

la demolizione e ricostruzione delle tramezze interne, dove possibile, per consentire la rimodulazione degli spazi allo scopo di ampliare le aule e garantire un maggiore distanziamento tra gli studenti e modificare i flussi per distinguere, ad esempio, entrate ed uscite;

la sistemazione esterna, dove dovrebbero essere incentivate e favorite le attività scolastiche, attraverso la sistemazione e adeguamento di pavimentazioni, recinzioni (con adeguamenti alle normative di sicurezza), murature perimetrali ammalorate e, in particolare, sarà posta attenzione al risanamento delle infiltrazioni su coperture e terrazzi;

la realizzazione di opere finalizzate ad eliminare le promiscuità funzionali tra le Scuole Medie Pertini di Via Verzellino e il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti.

"Tutti i lavori essenziali per adeguare alle normative Covid-19 gli edifici dell'Amministrazione comunale che ospitano i nidi, le materne, le elementari e le medie saranno ultimati prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021 - spiega il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio - Altri lavori meno impegnativi e meno invasivi saranno eseguiti ad anno scolastico iniziato in quanto compatibili con la presenza degli studenti. È un nostro impegno, inoltre, venire incontro alla necessità di spazi degli istituti superiori ospitati negli edifici della Provincia e, di conseguenza, di competenza di tale Ente".