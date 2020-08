Saranno due giorni piovosi i prossimi, con perturbazioni sul territorio sia savonese che genovese.

In questa giornata, venerdì 28 agosto, piogge sparse sul nostro territorio con le temperature che oscilleranno tra i 24 e i 29°C. Venti forti da Est e mare mosso.

Non cambia la situazione nella giornata di domani, sabato 29 agosto, con ancor perturbazioni in arrivo soprattutto sul genovese con forti temporali e le temperature in diminuzione. Venti in arrivo da est, mare sempre mosso.