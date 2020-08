Colpito da infarto in A10 all'altezza di Albisola: uomo salvato dall'intervento di Polstrada e sanitari

Ad attirare l'attenzione della pattuglia durante la sosta è stato il suono di clacson dei veicoli circolanti, spaventati da un'autovettura che stava entrando in autostrada dalla pista riservata all'uscita degli autoveicoli. Gli agenti della Polstrada si sono così messi in movimento per raggiungere il veicolo, entrando così in autostrada direzione Savona.