Il calcio valbormidese piange la scomparsa di Claudio Bordino, ex giocatore della Cairese

Il calcio valbormidese e in particolare l'Asd Cairese sono in lutto per la scomparsa di Claudio Bordino. La triste notizia è giunta nella giornata di ieri.

Millesimese doc - si legge sul sito del sodalizio gialloblu - Claudio (classe 1955) ha vestito per 3 stagioni, dal 1973 fino al 1976, la casacca della Cairese inanellando oltre 50 presenze. Proveniente dalle giovanili del Savona si è da subito messo in mostre per le sue capacità tecniche e segnalandosi come un giocatore ricco di inventiva, dotato di un dribbling efficace e di una finta spesso mortifera, in grado di ricoprire molteplici ruoli sul fronte offensivo".

“Claudio era un calciatore estroso che, se in giornata, era in grado di “spaccare” da solo la partita – così lo ricorda, con commozione, la bandiera gialloblù Bruno Berretta che è stato il suo capitano in quelle stagioni gialloblù- se chiudo gli occhi mi sembra ancora di vederlo caracollare sulla fascia del “Rizzo” con i suoi lunghi capelli, come imponeva la moda di allora".

Anche il presidente Mario Bertone ha voluto esprimere il suo personale ricordo: "Non ho avuto il piacere di giocare con lui in quanto arrivai a Cairo due stagioni dopo la sua partenza ma l’ho spesso seguito dagli spalti del “Rizzo” e mi ricordo di un calciatore dalle indubbie qualità tecniche che, unite a una spiccata imprevedibilità di gioco, gli permisero di ritagliarsi un ruolo di primo piano in quella Cairese, di fine anni settanta".

I funerali si terranno domani mattina, sabato 29 agosto, alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Piana Crixia. Il Santo Rosario questa sera, alle ore 20 nella suddetta basilica.

Tutti i tesserati e tifosi dell’Asd Cairese si stringono alla famiglia di Claudio porgendo le più sentite condoglianze.