Villanova d'Albenga, furti in esercizi pubblici e abitazioni: due arresti

Oggi pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga, nel corso di un’articolata attività di polizia giudiziaria volta a far luce su una serie di furti, avvenuti nei giorni scorsi in danno di esercizi pubblici e private abitazioni presenti nell’entroterra villanovese, hanno fermato due cittadini di origine albanese (di 30 e 40 anni), in Italia senza fissa dimora, trovati in possesso di numerosi oggetti rubati.

In dettaglio gli oggetti sono stati trovati, nascosti, all’interno di due anfratti di roccia situati sotto un cavalcavia autostradale (A10) adiacente l’area della “zona industriale” del Comune di Villanova d’Albenga, dove i due uomini, oggi fermati, da giorni dimoravano. Parte della refurtiva, riconosciuta, è stata restituita ai proprietari.

I due fermati, indagati per il reato di concorso in ricettazione, si trovano in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.