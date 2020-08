Andora: a Palazzo Tagliaferro la nomina di Enrico Lupi alla guida di "Città dell'Olio"

“Ho accettato la candidatura proposta e mi sono reso disponibile a lavorare per il bene dei produttori liguri, perché è fondamentale evidenziare a livello regionale e nazionale la particolare importanza e la qualità della produzione olivicola ligure, ma anche tutelare in modo specifico le aziende e gli agricoltori locali che hanno la necessità che siano riconosciute le particolari esigenze proprie delle coltivazioni tipiche del nostro territorio – ha dichiarato Lupi - Sono stato lieto di verificare che i soci hanno voluto mettere al primo posto il bene e il futuro dell’economia agricola legata alla commercializzazione di un ‘eccellenza come l’olio extravergine d’oliva ligure. Da parte mia metterò tutto l’impegno che mi ha contraddistinto negli anni e che mi ha portato a ottenere importanti e riconosciuti risultati in termini di promozione e credibilità del prodotto a livello nazionale e non solo”.