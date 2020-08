Festival teatrale di Borgio Verezzi, si chiude la 54esima edizione: "Una scommessa vinta tutti insieme" (VIDEO)

C’è voluto coraggio, in quest’anno di pandemia, a organizzare il Festival di Borgio Verezzi, ma i risultati sono andati oltre ogni più ottimistica previsione: nelle quindici serate tra piazza Sant’Agostino e teatro Gassman sono andati in scena undici spettacoli, tre dei quali in prima nazionale. Si è sempre registrato il pienone e, in qualche caso, il tutto esaurito, come ad esempio per “Nota stonata”, successo francese mai rappresentato in precedenza in Italia, sino a sfiorare le 4 mila presenze complessive.