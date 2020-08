La Lega in Val Bormida: "Basta polemiche, siamo tutti con Maria Zunato"

Annunciano congiuntamente i coordinatori della Val Bormida Lega Salvini-Premier Francesco Legario, Giuseppe Grisolia e Flavio Suffia: "Con l'approssimarsi della scadenza elettorale regionale, come Lega, crediamo che l'importante sia la coesione e la coerenza, ce lo chiedono tutti i cittadini dei comuni della Provincia di Savona. Non vogliamo, quindi, entrare in nessuna sterile polemica, iniziata da coloro che non hanno la consapevolezza dell'appartenenza, che, in ogni caso, di politico ha ben poco e viene sollevata prevalentemente per ragioni, purtroppo, solo personali.

Vogliamo, quindi, precisare, ai già richiamati polemizzatori di maniera, che facendo così si rischia solamente di danneggiare la Lega. La candidata della Lega, Maria Zunato, come tutti ben sanno, è una risorsa importante per il partito e per il territorio, ed è stata scelta anche per le qualità dimostrate come pubblico amministratore nel ruolo di Assessore alle attività produttive e sviluppo economico del comune capoluogo. In ogni caso, Maria Zunato, ha acquisito: sia in qualità di funzionario/dirigente della ex Comunità Montana Alta Valbormida e di Direttore del GAL (Gruppo di Azione Locale) che nel ruolo di pubblico amministratore le competenze, sia professionali che relazionali, con gli enti di ogni livello, a partire dai comuni per arrivare alla Unione Europea che ci fanno sinceramente affermare che abbiamo fatto la scelta giusta per il prossimo consiglio regionale, della quale ne siamo fieri ed orgogliosi".