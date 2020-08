Regionali, Salvini in Liguria il primo settembre: tappa a Cairo e Savona

Il leader della Lega Matteo Salvini martedì 1 settembre farà tappa in Liguria e nel savonese.

Alle 10.00 farà visita alla scuola penitenziaria di Cairo Montenotte e successivamente alle 11.00 presenzierà all'inaugurazione del point in via Roma 11.

Alle 12.30 sarà a Savona per l'inaugurazione del point del Carroccio in via dei Mille e poi farà un incontro pubblico in piazza Sisto alle 13.00.

A Genova sarà alle 15.30 con un sopralluogo a Begato in via Maritano 80 e alle 16.15 farà tappa al gazebo della Lega in via Napoli angolo via Vesuvio e infine nel capoluogo alle 19.30 in piazza Matteotti spazio all'incontro pubblico.

Mercoledì 2 settembre sarà a Rapallo alle 9.30 per la "colazione con Salvini" sul lungomare Vittorio Veneto.