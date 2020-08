Restyling di via Abba, De Vecchi (sindaco Carcare) replica alla minoranza: "Dicono inesattezze. Parteciperemo all'assemblea del 10 settembre"

Un importante intervento di mitigazione del rischio alluvionale, legato al pericolo d'esondazione nel pieno centro storico di Carcare. I lavori si attiveranno nei prossimi mesi nell'alveo del fiume Bormida.

Tutto questo è stato reso possibile grazie alle politiche di prevenzione del rischio attivate dalla Regione Liguria con lo stanziamento di risorse economiche specifiche. Nel dettaglio, il comune di Carcare beneficerà di quasi un milione di euro (985.000) per risolvere definitivamente alcune problematiche legate al restringimento della "zona rossa fluviale" tra piazza Cavaradossi e via Abba.

Dopo l'attacco nella giornata di ieri da parte del gruppo di minoranza "Lorenzi Sindaco", il primo cittadino Christian De Vecchi ha replicato con fermezza: "E’ evidente, questa amministrazione progetta, partecipa a bandi regionali, ottiene finanziamenti regionali e ministeriali per migliorare in termini urbanistici e di sicurezza il proprio paese, mentre la minoranza Pd non riesce a fare altro che negativizzare, sminuire e talvolta a criminalizzare. In merito a questi tre progetti che, incideranno sull’area di via Abba, il Pd carcarese ha le idee molto confuse, rischiamo che trasferiscano questa loro confusione anche ai residenti, strumentalizzando paure e ansie per iniziative che non corrispondono alle realtà progettuali. Come amministrazione, parteciperemo anche noi all'assemblea pubblica convocata per il prossimo 10 settembre".

"Stiamo parlando di due interventi strategici che risolveranno definitivamente la messa in sicurezza idraulica del fiume Bormida, in un punto dove è evidente a tutti la forma a “imbuto” che ha l’alveo del fiume, nonché la restrizione del ponte della SP29, dove solo due arcate delle 7 esistenti sono dedicate al passaggio dell’acqua in piena" prosegue il sindaco.

"L’allargamento dell’alveo del fiume restituirà al Bormida il suo stato originale prima degli interventi restringenti, in zona demaniale, degli anni 80 e 90, mentre la passerella migliorerà la qualità della vita dei residenti di via Abba e via Garibaldi e creerà nuove opportunità per le attività produttive delle due sponde del fiume. Ricordiamo che, la strada a fianco del fiume in zona via Abba, venne realizzata quando la viabilità intorno a Carcare era priva delle varianti, oggi completate, e quando non esisteva ancora la strada tra piazza Sapeto e via dei Gaggioni. Ora le condizioni sono mutate e la zona di via Abba può ritornare zona residenziale nel vero senso dell’espressione, a traffico limitato ai residenti anziché circondata da un circuito automobilistico. Una scelta ovviamente di sicurezza e qualità. I progettisti sono stati molto attenti alle sensibilità dei servizi e sottoservizi della zona, sono già iniziati gli incontri con i cittadini, gli amministratori dei condomini e con le aziende presenti nell’area".

"Non da ultimo quell’area, insieme ad altre, rientrerà nel perimetro del futuro PUC comunale, collegato alla legge regionale n°23 di riqualificazione urbanistica, per la quale il comune di Carcare è stato l’unico in provincia di Savona ad essere stato finanziato dalla Regione Liguria" conclude il primo cittadino De Vecchi.