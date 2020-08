Scuola, approvato protocollo di gestione in caso di Covid. Toti: "Documento importante per ripartire in sicurezza" (VIDEO)

Riapertura delle scuole e gestione del trasporto pubblico locale nell'ambito dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Attraverso una diretta Facebook, Giovanni Toti ha fatto il punto della situazione.

"Questa mattina nel corso di una conferenza unificata tra Regioni, Province e comuni, è stato approvato un protocollo di gestione per il Covid-19 all'interno degli istituti scolastici, ove questi dovessero manifestarsi - ha commentato Toti - Si tratta di un documento importante e serio dove sono previste molte cose che possono accadere e come gestirle in sicurezza. E' stato fatto un lavoro importante attraverso il confronto con gli enti preposti. Si tratta di un tassello necessario per sbloccare il sistema scolastico, rimasto fermo per troppo tempo".

Sempre nel corso della mattinata odierna, si è tenuto un confronto Regione con gli attori del trasporto pubblico. "Lunedì gli enti regionali dovranno dare un parere sulle linee guida elaborate dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti in accordo con il ministero della Salute, sperando che queste siano accettabili e applicabili. Oggi abbiamo fatto il punto della situazione con le aziende e i presidenti provinciali".

"Tutte le aziende di trasporto pubblico ci hanno comunicato che per garantire un servizio efficace dalla mattina del 14 settembre, è necessario che i mezzi abbiano l'autorizzazione ad una capacità di carico dell'80% di quanto previsto dalla carta di circolazione - spiega - Sull'extraurbano invece, vige già una capacità di carico del 100% autorizzata da una mia ordinanza, ovviamente con l'uso dei DPI".

"In coerenza con quanto richiesto dalle aziende di trasporto locale, abbiamo chiesto al Governo di poter caricare sui nostri mezzi l'80% delle persone. Cosi pensiamo di dare risposta all'utenza".

Per l'entroterra invece, la Regione sta ragionando sull'utilizzo dei mezzi gran turismo. Quindi un'affiancamento tra trasporto pubblico e privato. Questo per dare un'aiuto iniziale. Fino a quando il pubblico non si doterà dei mezzi necessari.

"Dalle aziende del trasporto pubblico è arrivata anche l'esigenza che tutto questo porterà ad un aumento dei costi. Di questo ne parleremo con il Governo lunedì" aggiunge Toti.

"Infine ci siamo raccomandati con il provveditore agli studi. Sappiamo ogni anno che la scuola inizia con dei buchi di organico. Su questo ieri il Governo ha firmato un decreto. Ci sono le risorse per l'assunzione di personale aggiuntivo. Abbiamo esortato che il percorso di assunzione sia più solerte rispetto agli anni passati. Questo per avere scuole più presidiate" conclude Toti.