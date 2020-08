Ospedale di Albenga: i sindacati incontrano il Distretto Sociosanitario albenganese

Si è svolto ieri pomeriggio ad Albenga l’incontro recentemente richiesto da CGIL, CISL e UIL di Savona al Distretto sociosanitario albenganese in merito alle diverse problematiche legate alla sanità nel ponente della provincia.

Nell’incontro, che ha visto la partecipazione di molti sindaci del distretto a dimostrazione del grande interesse verso l’argomento, il sindacato ha rimarcato la necessità di trovare soluzione alle molteplici questioni aperte, a partire dai fortissimi interrogativi che riguardano l’ospedale di Albenga, inserito in un’area distrettuale di più di 300 KMQ con oltre 61.000 abitanti che nel periodo estivo aumentano esponenzialmente. Precise scelte politiche della Regione Liguria per la privatizzazione hanno, come accaduto per l’ospedale di Cairo, da tempo determinato ricadute negative nella capacità di risposta del Santa Maria di Misericordia, struttura di cui ancora oggi, dopo tante discussioni, non si comprende chiaramente il futuro, il ruolo reale per il territorio albenganese e, più in generale, savonese.

Nel quadro complesso e preoccupante dell’ospedale di Albenga si inserisce anche la vicenda dei lavoratori della sanità che da anni operano per conto di soggetti privati all’interno della struttura, che continuano a trovarsi in una condizione di incertezza e perenne precarietà che non ha ancora trovato soluzione definitiva.

In ultimo, ma non per importanza , la questione della rete territoriale dei servizi che, insieme all’ospedale, dovrebbe portare le risposte attese alle richieste in termini sanitari dalla popolazione dell’area albenganese. Il territorio inteso come medicina , servizi territoriali, strutture nel territorio, assistenza domiciliare ecc., può e deve garantire la reale risposta alle necessità dei cittadini. Tutto ciò è ancor più vero in una regione come la Liguria ed in una provincia come Savona che presenta il più alto tasso di popolazione anziana del paese e con elevati indici di cronicità. Viceversa, nonostante l’impegno profuso quotidianamente dal territorio, si assiste ad un sempre maggior divario tra esigenze e risposte a partire dalle questioni più comuni (per esempio dai tempi delle liste d’attesa).





Commenta CGIL: "Ieri sera abbiamo proposto e condiviso con alcuni sindaci ancora presenti in riunione , un percorso- progetto che si fonda e tiene insieme tre questioni ;



•Ospedali / ripensare al percorso di privatizzazione , tra l’altro già bocciato dal Tar per ben due volte nel corso di questi ultimi anni , quindi l’importanza del ripristino dei servizi all’interno del nosocomio di Albenga , con la garanzia del mantenimento del reparto di chirurgia protesica



•Rete territoriale sanitaria / è necessario un potenziamento di tutta la rete territoriale , che ha subito in questi anni un definanziamento pubblico drammatico . Rete territoriale fondamentale anche per gli ospedali e sono presidi importantissimi per il territorio.



•Occupazione / è necessario stabilizzare con contratti non più precari – oggi hanno la proroga solo fino al - tutte le lavoratrici e i lavoratori attualmente occupati presso il reparto di ortopedia dell’Ospedale di Albenga – già privatizzato- gestito dal Policlinico di Monza , che in questo periodo di emergenza sanitaria hanno svolto attività per contrastare il covid-19. .



E’ necessario un cambio di passo, la CGIL di Savona lo chiede agli amministratori dei Comuni, ai Distretti del Savonese, alla ASL 2, alla politica in generale. Così come lo sta chiedendo, da tempo, a quella regionale. Servono un più forte ed incisivo impegno, risorse, programmazione, progetti affinché, partendo dalle esigenze delle persone e del territorio, si possa realmente rispondere alle necessità dei cittadini e della loro condizioni di salute.





Sulla scelta della regione Liguria di privatizzare noi siamo netti. È una strada sbagliata e lo è ancora di più oggi, dopo le motivazioni del Tar e con le prospettive per la Sanità Pubblica che si aprono con i finanziamenti Europei condivisi in queste ultime settimane.





È arrivato il momento di riprende a parlare non solo di Ospedali ma anche e soprattutto di sociosanitario e di territorio.