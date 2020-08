Albenga, pescatori di frodo nel fiume Centa: sanzioni per mille euro

Personale della Stazione carabinieri forestale Albenga ha colto in flagranza due persone che stavano pescando di frodo nel fiume Centa, all’altezza del ponte ferroviario.

Secondo quanto riscontrato dai militari, che già dalle prime luci monitoravano la zona, i due uomini a bordo di una piccola barca a remi stavano salpando un “palamito”, calato la sera innanzi. Questo attrezzo è notoriamente vietato per la pesca nei fiumi.

Oltre a due branzini avevano catturato anche quattro anguille di cospicue dimensioni, in violazione alle specifiche norme che ne disciplinano la pesca. Aggiungendo che il regolamento provinciale vieta la pesca nella giornata di venerdì, il tutto ha comportato sanzioni per quasi mille euro; oltre alla confisca degli attrezzi e del pescato. Le anguille, ancora vive, sono state immediatamente rilasciate.

Il fatto non è considerato episodico in quanto, occultato nella fitta vegetazione riparia, era stato ricavato un piccolo ormeggio per la barca, la quale veniva assicurata ad un albero con una catena.