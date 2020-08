Albisola, deve scontare una pena di 4 mesi per furto: 23enne nomade arrestata dai carabinieri

E’ una donna la persona arrestata dai carabinieri di Albisola e portata in carcere questa mattina. I carabinieri della stazione di Albisola, nel corso dei consueti controlli finalizzati alla prevenzione dei furti in abitazione, hanno arrestato nella notte R.S., una 23enne nomade domiciliata a Milano.

I militati notato due donne aggirarsi per le vie cittadine in atteggiamento sospetto, hanno proceduto al loro controllo. La successiva perquisizione ha fatto rinvenire vari oggetti atti allo scasso. Dal successivo controllo è emerso che su una delle due donne pendeva un mandato di cattura del Tribunale di Ferrara per furto e rapina.

Per entrambe è scattata la denuncia per possesso di arnesi da scasso. Ma per R.S. si sono aperte le porte del carcere di Genova Pontedecimo dove sconterà quattro mesi di reclusione per essere stata l’autrice di numerosi furti commessi nella provincia emiliana.