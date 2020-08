Allerta meteo arancione, Toti: "Prorogata sino alle 11 di domani, esortiamo alla prudenza"

"Invito tutti alla prudenza, dovremo avere un comportamento coerente, sarà allerta arancione fino alle 11 di domenica".

Lo ha detto, durante la conferenza stampa della Regione delle 13.30, il Governatore Giovanni Toti per fare il punto della situazione sull'allerta meteo che ha interessato la Liguria nelle ultime ore.

"E' stata prorogata l'allerta arancione fino alle 11 di domani, domenica 30 agosto. Ci saranno sempre nella giornata di domani nuove precipitazioni. Nelle scorse ore siamo arrivati fino a 121 mm di pioggia e ci aspettiamo anche qualche mareggiata. I venti sono arrivati fino a 90 km/h, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Invito tutti alla prudenza e di avere un comportamento coerente. Rifaremo un punto nel tardo pomeriggio tra le 18.00 o 18.30".

Ha preso poi la parola il Sindaco di Genova Bucci il quale ha riportato alcune situazioni di criticità nella città metropolitana di Genova e soprattutto nella zona di Ponente, ribadendo quanto dichiarato dal Presidente della Regione.

L'Assessore Gambino ha poi maggiormente puntualizzato le situazioni di maggiore criticità che si sono verificate in mattinata specialmente tra Campomorone e Pontedecimo, con allagamenti localizzati. L'Assessore ha anche tranquillizzato la popolazione chiarendo che tutta la polizia locale è impegnata sul territorio per monitorare le situazioni più critiche anche in collaborazione con la protezione civile e i volontari intervenendo tempestivamente si verificassero problemi.

Il Responsabile della Protezione Civile ha ribadito l'impegno della stessa e dei volontari, riportando l'attenzione sulle zone più critiche già citate e invitando la popolazione alla massima attenzione.

Il tecnico Arpal è entrato maggiormente nel dettaglio tecnico spiegando che questa situazione di allerta è causata da aria fredda, proveniente da nord, che interagendo con l'aria calda esistente al suolo provoca forti instabilità e rovesci anche importanti.

La situazione si prevede in temporaneo miglioramento nel pomeriggio, ma con forte ripresa dei fenomeni in serata, nella notte e parzialmente nella mattina di domenica 30 agosto. Comunque nella mattinata la situazione andrà migliorando e l'allerta, almeno secondo le previsioni attuali, terminerà alle ore 11.