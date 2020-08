Barbara Pasquali (Italia Viva): "Reddito di cittadinanza? Un fallimento, alla Liguria serve innovazione"

"Sono stati resi noti i dati relativi agli impieghi di lavoro trovati di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. In Liguria ha trovato lavoro solamente il 6% dei beneficiari. Ma vediamo nel dettaglio i dati: sono state solamente 843 persone (a marzo di quest'anno) ad aver firmato un contratto di lavoro grazie ai tutor. I percettori del reddito di cittadinanza in Liguria sono la bellezza di 39.000, di cui solamente circa un terzo sono stati convocati per un colloquio. Ciò sta a dimostrare il sostanziale fallimento di una misura assistenzialista che non serve ad inserire le persone e, in particolare, i giovani, nel mondo del lavoro". Così Barbara Pasquali, candidata alle elezioni regionali per "Italia Viva".

"Al contrario, alla Liguria serve innovazione. Chi si candida a governare questa Regione deve pensare al futuro dei giovani - prosegue Pasquali - Occorre capire bene quali sono e quali saranno i mestieri e le professioni del futuro in una regione come la nostra e legare i percorsi di formazione all'economia reale e alle prospettive, concrete, di occupazione. Un grande impulso lo deve dare l'Università, che può essere il vero motore di un rilancio formativo ed occupazionale, in sinergia con il mondo delle imprese. È un tema di importanza vitale e deve essere prioritario nell'agenda della campagna elettorale. Innovazione, digitale, impresa giovane, sostegno alle start up, tutti temi primari e da approfondire. Sostenere l'impresa digitale significa creare occupazione, altro che reddito di cittadinanza! C'è la possibilità che la Liguria faccia un salto di qualità in questo settore, anche sulla spinta della pandemia che ha drammaticamente rimesso il tema sul tavolo".