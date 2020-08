L'amicizia di lunga data tra Scosceria e Fidanza suggella la nascita del Circolo Fratelli d'Italia di Finale

Venerdì 27 agosto il Circolo di Fratelli d'Italia di Finale Ligure ha avuto l'onore di inaugurare, unica sede di Circolo in tutta la Provincia di Savona, la propria sede territoriale.

Padrino d'eccezione l'europarlamentare Carlo Fidanza che ha reciso il nastro augurale.

La cerimonia si è svolta alla presenza di un folto pubblico di iscritti, simpatizzanti e semplici cittadini.

Maestro di cerimonia è stato il Presidente del Circolo Giuseppe ("Antonio") Piccione che, con un toccante discorso, seguito da un grande applauso, ha introdotto l'Onorevole Carlo Fidanza, il quale ha posto in rilievo l'unicità ed il valore emblematico della sede in un momento in cui, invece, i rapporti interpersonali si affievoliscono ed ha ampliamente elogiato, ringraziandolo, il Presidente della sua tenacia e della sua preziosa collaborazione.

Tra i tanti presenti l'amica Silvia Rozzi, Presidente del Circolo di Pietra Ligure, Simone Gattini del Circolo di Savona e responsabile provinciale della Gioventù Nazionale, il Coordinatore Provinciale Claudio Cavallo, nonchè l'Avv. Renato Scosceria, candidato alle Regionali ed al quale l'On. Fidanza ha rivolto affettuosi apprezzamenti anche in nome della passata comune militanza politica.

La bellissima cerimonia si è conclusa con un sontuoso rinfresco.