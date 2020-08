Regionali, inaugurato point di Distilo (FdI): "Frequentato da ragazzi di Albenga che credono nel loro futuro"

Grande soddisfazione, grande coinvolgimento grande entusiasmo si respira ad Albenga nel point elettorale di Diego Distilo, candidato consigliere Regionale per Fratelli d’Italia.

"Il point frequentato da giovani, pensionati e cittadini comuni sta dimostrando di essere ben coeso è rappresentativo nel territorio - spiega Distilo - Il nostro piccolo point avuto in comodato d’uso gratuito è frequentato da ragazzi di Albenga che volontariamente stanno dando un enorme aiuto sapendo che lo stanno facendo per amicizia, ma credendo nel loro futuro per avere un rappresentate vero del popolo. Mi stanno dando delle immense soddisfazioni sapendo che stiamo lavorando per dare voce al popolo e che a fine campagna elettorale, una buona pizza tra amici sarà il nostro festeggiamento comunque".

"Grazie ragazzi grazie di cuore siete importantissimi nel caricarmi ogni giorno con il vostro entusiasmo ora in tutta la provincia è chiaro che il seggio a Fratelli d’Italia è molto vicino, visto l’ultimo sondaggio di ieri de 'Il Sole 24 Ore" che dava il partito subito dopo la Lega. Ad Albenga e provincia hanno capito bene che il simbolo è più importante di candidati che prenderanno molte preferenze".

"Personalmente chiedo la fiducia per cercare di essere il rappresentate di questo territorio. Ascoltando i piccoli comuni e quelli più grandi, facendo valere la nostra voce in Regione Liguria - conclude Distilo - Noi non potremmo fare una campagna elettorale faraonica perché non abbiamo né la possibilità, né la voglia di spendere grandi cifre, ma sono certo che le persone preferiscono i fatti e la serietà, a promesse fatte anche in passato da politicanti di professione".