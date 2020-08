Righello (Pd): "La Regione toglie lavoro ai diversamente abili, inaccettabile"

"La convenzione ex art. 14 è uno strumento che favorisce l'inserimento lavorativo di persone diversamente abili. Fino a poco tempo fa era stipulata tra la Provincia, che aveva il ruolo di regia, un'azienda e una cooperativa di tipo B, che riceveva dall'azienda una commessa da portare a termine e che assumeva (con contratti di almeno 12 mesi) personale appartenente a categorie protette" commenta Mauro Righello, candidato Pd alle prossime elezioni regionali.

"In provincia di Savona la soglia minima di invalidità per poter beneficiare di questo tipo di assunzione era il 47%. Ora la gestione è passata ad ALFA, ente regionale, che ha fissato per tutta la Liguria la soglia del 64%. Il risultato è che non solo, in futuro, un numero minore di lavoratori diversamente abili potranno beneficiare di questo strumento, ma già oggi, nel caso di quelle convenzioni che per legge devono essere rinnovate di anno in anno, decine di lavoratori nella nostra provincia perderanno il posto se non si correrà ai ripari".