Statale 334 Albisola-Stella-Sassello, Melis (M5S): "Chiesto ad Anas lo stato dei lavori per ripristino e messa in sicurezza della rete viaria"

“La stagione autunnale è dietro l'angolo e il rischio che si prospettino nuovi eventi alluvionali non è da escludere, con tutti i rischi che ne derivano. I danni causati dall’evento dello scorso novembre, avevano messo in ginocchio la rete viaria savonese, mettendo a repentaglio la regolare percorribilità di molte tratte. Tra queste, la SS 334 (ex SP 334) Albisola-Stella-Sassello, per la quale sappiamo che Anas ha messo in campo molteplici interventi manutentivi di cui oggi chiediamo conto per avere il quadro della situazione”, dichiara il vice capogruppo e candidato alle Regionali 2020 Andrea Melis.

Che poi spiega: “L'eventuale chiusura della SS 334 in caso di nuovi eventi alluvionali con conseguenti smottamenti, costituirebbe certamente un problema cui si lega la fragilità delle vie secondarie. Vitale, dunque, che la rete sia ripristinata quanto prima per permettere ai cittadini di muoversi senza ostacoli e in totale sicurezza”.

“Ad Anas, chiamata appunto a profondere ogni sforzo possibile per assolvere alla manutenzione della ex strade provinciale, ho quindi chiesto un aggiornamento dettagliato per avere contezza dei tempi di pieno ripristino delle carreggiate e dei tratti oggetto di restringimento”, fa sapere il pentastellato.

“Auspico si arrivi celermente a una proficua soluzione da parte di Anas affinché possa essere garantita la piena funzionalità di questa importante arteria viaria”, conclude Melis.