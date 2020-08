Maltempo, nel pomeriggio (29 agosto) piogge solo sui confini orientali

Come da previsione le precipitazioni hanno concesso una tregua nel pomeriggio dopo una mattinata in cui si sono registrati anche 250 mm d’acqua in 3 ore a Isoverde (Campomorone).

I fenomeni nel pomeriggio sono rimasti confinati a ridosso dei confini con Emilia - Romagna e Lombardia, sull’Appennino nella parte orientale della Liguria (17mm in un’ora a Rovegno, alle spalle di Genova, al confine con la provincia di Piacenza). Dal tardo pomeriggio è ripresa la pioggia nello spezzino (una coda dell’instabilità già presente dalla mattina) e nell’imperiese (4 mm in un’ora Rocchetta Nervina): si tratta, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, delle prime avvisaglie del passaggio del fronte che è previsto attraverserà la regione durante la notte, e che potrebbe portare anche grandine e un numero elevato di fulmini.

Il torrente Verde, esondato in alcuni punti questa mattina a Campomorone, è rientrato negli argini dopo pochi minuti. Ancora forte il vento, con raffiche fino a 140 km orari registrati a Fontanafresca. Confermato l’aumento del moto ondoso su tutta la costa a causa del Libeccio fino a mareggiata.