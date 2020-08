Allerta meteo, le chiusure nel comune di Savona

Con la proroga dell'allerta meteo (LEGGI ARTICOLO), il comune di Savona ordina:

la sospensione di qualsivoglia manifestazione all'aperto straordinaria a carattere commerciale, sportivo o del tempo libero, nonché qualsiasi manifestazione, riunione o adunanza di persone programmate o svolgentesi in area pubblica all'aperto;

l'interdizione dell'utilizzo delle strutture pubbliche, nonché di quelle private quali: piscine, palestre, campi sportivi, qualora le stesse operino in condizioni di elevata partecipazione di persone, cioè in occasione di manifestazioni di rilievo, gare ed eventi pubblici;

la chiusura della mensa comunale ubicata in Via De Amicis gestita attualmente dalla Caritas, per conto del Comune, garantendo la fruizione dei pasti attraverso la consegna di uno o più pacchi viveri che saranno consegnati all’ultimo pasto utile precedente l’interdizione;

la chiusura del Centro Polivalente di aggregazione sociale sito in Savona Via Nazionale - località Montemoro ubicato sul Rio Erxi;

l'interdizione dell'accesso alla struttura da parte del pubblico nel nuovo insediamento ARPAL di via Molinero 12 rosso e del plesso dell’ASL II di Via Collodi, fermo restando che il personale ivi operante dovrà attenersi alle indicazioni del piano di emergenza interno;

la chiusura del Cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, a cura del Settore Comunale competente, fatta eccezione per l'eventuale accoglimento delle salme, nel rispetto di quanto indicato in narrativa;

l'adozione delle misure di salvaguardia e di autotutela da parte dei responsabili delle strutture sportive e attività commerciali private con importanti afflussi di persone;

l'attivazione delle squadre di protezione civile convenzionate con il comune;

l'attivazione del C.O.C. solo qualora si manifestassero delle situazioni di criticità in corso di evento;

il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali;

il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi;

il divieto di scendere nell'alveo dei torrenti o rii e la sospensione di qualsiasi attività negli stessi ancorché autorizzata nonché la messa in sicurezza di mezzi e macchinari, compatibilmente con le misure di sicurezza per gli operatori, in tempo antecedente all'inizio dell'allerta arancione;

la parziale chiusura del parcheggio di piazza del Popolo – area posteggio a pagamento attualmente gestita da ATA SpA –, limitatamente ad una fascia non inferiore ai dieci metri parallela alla sponda del torrente Letimbro – con interdizione della sosta a cura del gestore, che provvederà, altresì, ad interdire l'accesso e l'uscita sul versante prossimo al ponte di via Sormano,lasciando inalterati gli accessi e le uscite lato Palazzo di Giustizia; il parcheggio di via Trincee/via Piave, non potrà essere utilizzato quale area di sosta; Le predette aree non potranno essere in alcun modo fruibili durante l’orario di vigenza dell’allerta e l’ingresso ai veicoli verrà comunque interdetto almeno due ore prima dell’ora iniziale dello stato di allerta a cura del gestore;

l'interdizione alla sosta da parte di veicoli o di persone sulla piazzetta di via Pizzuta sovrastante l'omonimo rio.