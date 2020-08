Sanità, Viale (Lega): "Asl4 ancora più autonoma e rafforzata. Arrivati i macchinari per tamponi molecolari"

“L'Asl4 è stata, come tutte le aziende sanitarie, fortemente colpita dalla crisi legata a Covid. Oggi posso affermare che l'azienda risulta non solo più autonoma ma anche rafforzata grazie all'introduzione di due grandi novità.

Proprio in questi giorni si è compiuto un ulteriore passo avanti con la consegna al laboratorio dell'Asl4 della strumentazione necessaria per eseguire i tamponi molecolari. A giorni verranno installati i primi due macchinari per l'amplificazione e rilevazione PCR real time del virus mentre la piena operatività a servizio dei cittadini, dopo le prove strumentali, avverrà entro la prima metà di settembre.