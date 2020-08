Aree gioco fatiscenti a Savona: "Chiediamo un incontro al sindaco Caprioglio"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata in redazione. Nella missiva viene chiesto un incontro al primo cittadino per lo stato fatiscente delle aree gioco per bambini del comune di Savona:

Alla spettabile attenzione del sindaco di Savona, dott.ssa Ilaria Caprioglio.

A nome delle oltre 500 persone che hanno firmato la petizione online (CLICCA QUI) per chiederLe un atto concreto per la manutenzione delle aree gioco dei bambini nel comune di Savona, Le chiediamo un incontro per avere informazioni circa le decisioni che il Comune vuole prendere in merito.

RingraziandoLa in anticipo per la disponibilità e apertura al dialogo con la cittadinanza, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Gabriele Lugaro (Pedagogista)

Dott.ssa Enrica Spotorno (Psicologa Infantile)